СМИ: В Афганистане женщинам запретили смотреть на мужчин

Согласно нормативному акту, афганским мужчина запрещается носить галстуки, а женщинам запрещено смотреть на мужчин, которые не являются членами её семьи или родственниками. Также официально узаконивается обязанность ношения хиджаба, скрывающего женское лицо. Кроме того, в новом законе есть нормы, запрещающие таксистам и водителям общественного транспорта перевозить взрослых женщин без сопровождения родственников-мужчин.

При нарушении, установленных норм, уполномоченными лицами министерства по пропаганде добродетели и предотвращению пороков будут выноситься предупреждения, накладываться штрафы, а также производиться аресты.

Ранее депутат Виктор Соболев призвал исключить «Талибан» из списка террористов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

