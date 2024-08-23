СМИ: В Афганистане женщинам запретили смотреть на мужчин
В Афганистане правительство, запрещенного в России террористического движения «Талибан», утвердило закон о правилах приличия, сообщает агентство EFE.
Согласно нормативному акту, афганским мужчина запрещается носить галстуки, а женщинам запрещено смотреть на мужчин, которые не являются членами её семьи или родственниками. Также официально узаконивается обязанность ношения хиджаба, скрывающего женское лицо. Кроме того, в новом законе есть нормы, запрещающие таксистам и водителям общественного транспорта перевозить взрослых женщин без сопровождения родственников-мужчин.
При нарушении, установленных норм, уполномоченными лицами министерства по пропаганде добродетели и предотвращению пороков будут выноситься предупреждения, накладываться штрафы, а также производиться аресты.
Ранее депутат Виктор Соболев призвал исключить «Талибан» из списка террористов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ за неделю потеряли 16 155 военнослужащих
- Медведев назвал первоочередную задачу при разработке проекта бюджета
- Боррель назвал Евросоюз «частью конфликта» на Украине
- Жена раненого сотрудника колонии под Волгоградом рассказала о его состоянии
- Путину доложили захвате заложников в волгоградской ИК-19
- СМИ: В Афганистане женщинам запретили смотреть на мужчин
- В Кизеле нашли мужчину, которого искали под завалами
- Суд в Москве оштрафовал Google за контент об алкоголе и табаке
- Проводившая в мае проверку колонии под Волгоградом ОНК не нашла нарушений
- Бочаров: Четверо пострадавших сотрудников ИК-19 госпитализированы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru