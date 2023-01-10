СМИ: талибы закроют в Афганистане салоны красоты для женщин

Собеседники канала утверждают, что временное правительство страны, которое было сформировано талибами, дало организациям десять дней на выполнение распоряжения.

Также источники Al Arabiya добавили, что девушкам в Афганистане запретили работать в торговых центрах.

Талибы захватили власть в Афганистане на фоне противостояния с правительственными войсками при выводе войск США из страны.

В августе 2021 года радикалы объявили об установлении контроля над всей территорией республики, а позже создали новое правительство Афганистана, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

