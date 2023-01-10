СМИ: талибы закроют в Афганистане салоны красоты для женщин
Запрещённая в России террористическая организация «Талибан» распорядилась закрыть в Афганистане салоны красоты для женщин, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники.
Собеседники канала утверждают, что временное правительство страны, которое было сформировано талибами, дало организациям десять дней на выполнение распоряжения.
Также источники Al Arabiya добавили, что девушкам в Афганистане запретили работать в торговых центрах.
Талибы захватили власть в Афганистане на фоне противостояния с правительственными войсками при выводе войск США из страны.
В августе 2021 года радикалы объявили об установлении контроля над всей территорией республики, а позже создали новое правительство Афганистана, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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