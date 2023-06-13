Не заменят дальнобойщиков: В беспилотных КАМАЗах должен находиться водитель

Беспилотные КАМАЗы рано или поздно смогут заменить дальнобойщиков на скоростных трассах, но пока для их внедрения не хватает возможностей, заявил НСН автоэксперт Игорь Моржаретто.

Ранее стало известно, что грузы между Москвой и Петербургом начнут перевозить беспилотные грузовики «КамАЗ» с 14 июня. Моржаретто отметил, что для запуска таких беспилотных грузовиков нужны скоростные трассы, которых в России пока что мало.

