Не заменят дальнобойщиков: В беспилотных КАМАЗах должен находиться водитель
Автоэксперты в эфире НСН усомнились в скором массовом появлении беспилотных грузовиков на скоростных трассах, однако увидели потенциальную угрозу для дальнобойщиков.
Беспилотные КАМАЗы рано или поздно смогут заменить дальнобойщиков на скоростных трассах, но пока для их внедрения не хватает возможностей, заявил НСН автоэксперт Игорь Моржаретто.
Ранее стало известно, что грузы между Москвой и Петербургом начнут перевозить беспилотные грузовики «КамАЗ» с 14 июня. Моржаретто отметил, что для запуска таких беспилотных грузовиков нужны скоростные трассы, которых в России пока что мало.
Однако автоэксперт Олег Осипов усомнился в том, что беспилотные КАМАЗы представляют угрозу для дальнобойщиков, а вот для других участников движения - вполне себе.
«Я их опасаюсь. Не знаю, что это будет. Представьте себе КАМАЗ без руля! Что это такое? Я пока себе это представить не могу. Наверное, это имеет смысл. Рано или поздно этим все кончится… Дальнобойщиков они точно не заменят. Это все эксперимент», - отметил автоэксперт.
Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов призвал увеличить объемы производства Lada Vesta NG, передает «Радиоточка НСН».
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