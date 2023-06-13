Грузы между Москвой и Петербургом начинают перевозить беспилотные грузовики
С 14 июня начинаются перевозки грузов с помощью беспилотных грузовиков «КамАЗ», сообщает ТАСС.
Они будут передвигаться по трассе М-11 «Нева» между Москвой и Петербургом. На дорогу выйдут грузовики, прошедшие оценку соответствия требованиям безопасности.
Проведение эксперимента с использованием беспилотных автомобилей на трассе «Нева» в конце 2022 года анонсировал глава государства Владимир Путин.
Как ожидается, с 2024 года поездки на трассе будут проходить в штатном режиме.
Следующая на очереди трасса, по которой в дальнейшем запустят беспилотный транспорт, строящаяся М-12 «Восток»: Москва – Казань и далее до Екатеринбурга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru