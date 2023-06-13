Грузы между Москвой и Петербургом начинают перевозить беспилотные грузовики

Они будут передвигаться по трассе М-11 «Нева» между Москвой и Петербургом. На дорогу выйдут грузовики, прошедшие оценку соответствия требованиям безопасности.

Проведение эксперимента с использованием беспилотных автомобилей на трассе «Нева» в конце 2022 года анонсировал глава государства Владимир Путин.

Как ожидается, с 2024 года поездки на трассе будут проходить в штатном режиме.

Следующая на очереди трасса, по которой в дальнейшем запустят беспилотный транспорт, строящаяся М-12 «Восток»: Москва – Казань и далее до Екатеринбурга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

