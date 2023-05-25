«Должна быть дешевле»: В России призвали увеличить объемы производства Lada Vesta NG
Физический дефицит автомобильного рынка России сегодня составляет почти 50%, сказал НСН Петр Шкуматов.
Если объемы производства Lada Vesta NG вырастут, есть шанс, что она будет стоить меньше миллиона рублей, спрос на нее увеличится. Об этом НСН заявил руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.
Ранее сообщалось, что начальная цена седана Lada Vesta NG в комплектации Comfort составит 1 239 900 рублей. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу завода «АвтоВАЗ». По словам Шкуматова, Lada Vesta NG составит конкуренцию «Москвичу», однако увеличение объемов выпуска сможет еще сильнее снизить ее стоимость.
«Сегодня очень большое значение имеет стоимость. Людям надо на чем-то ездить, старые машины выбывают из эксплуатации. Нужна недорогая замена. Этой заменой стала Lada Vesta NG — ее можно купить, взяв небольшую сумму в кредит. Но если ее будут производить больше, есть шанс, что она будет стоить еще дешевле — возможно, даже ниже миллиона, что будет очень интересным предложением», — сказал Шкуматов.
Собеседник НСН также отметил нынешний колоссальный дефицит автомобильного рынка России.
«Минимальная емкость российского рынка для текущего уровня развития экономики — 1,5 млн новых автомобилей в год. Этот спрос должен быть удовлетворен. В этом году будет, по всей видимости, продано порядка 800 тысяч автомобилей, то есть физический дефицит — практически 50%. Конечно, есть большие вопросы к мощности двигателя (90 лошадиных сил), но уже хорошо, что Lada Vesta NG появилась, что уже изготовили больше 6000 штук и нет проблем с комплектующими. Этот автомобиль можно назвать действительно современным, с привычными для многих автовладельцев опциями», — подытожил он.
Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил о росте стоимости продукции завода примерно на 2% с 1 марта 2023 года. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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