Юрист объяснил правила установки камер в жилых домах
Устанавливать камеры видеонаблюдения в многоквартирных домах можно, однако в ряде случаев для этого потребуется согласие других жильцов. Об этом «Газете.Ru» рассказал юрист Александр Хаминский.
По его словам, собственник вправе разместить камеру внутри квартиры или направить ее на свою дверь без согласования, если в кадр не попадают соседи и общие пространства. При этом съемка в общественных местах, включая двор, законом не запрещена, но скрытое видеонаблюдение недопустимо.
Если речь идет об установке оборудования на фасаде дома, внешней стороне балкона или в подъезде, такие элементы считаются общедомовым имуществом. В этом случае решение должно приниматься большинством собственников.
Эксперт подчеркнул, что камера не должна фиксировать окна, балконы или личное пространство других жильцов. В противном случае соседи вправе потребовать ее демонтажа, передает «Радиоточка НСН».
