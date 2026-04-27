Юрист объяснил правила установки камер в жилых домах

Устанавливать камеры видеонаблюдения в многоквартирных домах можно, однако в ряде случаев для этого потребуется согласие других жильцов. Об этом «Газете.Ru» рассказал юрист Александр Хаминский.

По его словам, собственник вправе разместить камеру внутри квартиры или направить ее на свою дверь без согласования, если в кадр не попадают соседи и общие пространства. При этом съемка в общественных местах, включая двор, законом не запрещена, но скрытое видеонаблюдение недопустимо.