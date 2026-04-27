Политолог связал слова президента Эстонии с позицией оппозиции

Заявление президента Эстонии Алара Кариса о необходимости готовиться к возобновлению диалога с Россией отражает позицию внутренней оппозиции, а не действующего правительства. Об этом «Газете.Ru» сообщил политолог Николай Топорнин.

По его оценке, нынешний курс Эстонии определяется кабинетом министров, который поддерживает санкции против России и выступает за их усиление. В то же время позиция президента, как считает эксперт, ближе к взглядам оппозиции, пользующейся заметной поддержкой среди населения, но не имеющей парламентского большинства.

Премьер Эстонии предложил финансировать Украину за счет пошлин против России

Топорнин отметил, что в результате возникает внутренний политический конфликт, при котором президент фактически оппонирует правительству, однако реальные решения в сфере внешней политики остаются за исполнительной властью.

Эксперт также добавил, что в целом страны Европы продолжают придерживаться прежнего курса, несмотря на отдельные призывы к диалогу с Россией. Ранее Карис в интервью Helsingin Sanomat заявил, что европейским государствам следует начать подготовку к переговорам с Москвой, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
