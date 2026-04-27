Политолог связал слова президента Эстонии с позицией оппозиции
Заявление президента Эстонии Алара Кариса о необходимости готовиться к возобновлению диалога с Россией отражает позицию внутренней оппозиции, а не действующего правительства. Об этом «Газете.Ru» сообщил политолог Николай Топорнин.
По его оценке, нынешний курс Эстонии определяется кабинетом министров, который поддерживает санкции против России и выступает за их усиление. В то же время позиция президента, как считает эксперт, ближе к взглядам оппозиции, пользующейся заметной поддержкой среди населения, но не имеющей парламентского большинства.
Топорнин отметил, что в результате возникает внутренний политический конфликт, при котором президент фактически оппонирует правительству, однако реальные решения в сфере внешней политики остаются за исполнительной властью.
Эксперт также добавил, что в целом страны Европы продолжают придерживаться прежнего курса, несмотря на отдельные призывы к диалогу с Россией. Ранее Карис в интервью Helsingin Sanomat заявил, что европейским государствам следует начать подготовку к переговорам с Москвой, передает «Радиоточка НСН».
- Группа «Вирус!» раскрыла, где презентует новый альбом
- Белый дом назвал стрельбу на приеме попыткой покушения на Трампа
- Диетолог назвала секрет похудения в зрелом возрасте
- В России разработали хлеб с двухлетним сроком хранения
- Готов к Луне и «Олимпийскому»: Киркоров поделился планами на будущее
- Польша сняла вопрос пролета Фицо в Москву на День Победы
- В Белгородской области водитель погиб в ДТП с поездом на переезде
- «Замена дешевле ремонта»: Какие угрозы несут страховщикам китайские автомобили
- Эстония готовит запрет на покупку недвижимости для россиян