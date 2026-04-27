Белый дом назвал стрельбу на приеме попыткой покушения на Трампа
Инцидент со стрельбой на приеме с участием президента США Дональда Трампа квалифицирован как попытка покушения на его жизнь. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
По ее словам, это уже третья подобная попытка за последние два года, и ни один американский президент ранее не сталкивался с такими повторяющимися угрозами. Она поблагодарила правоохранительные органы за оперативное задержание подозреваемого, отмечает газета «Известия».
Ливитт также призвала граждан решать политические разногласия через демократические механизмы, а не с помощью насилия. При этом она обвинила демократов в систематической демонизации Трампа и его сторонников, что, по ее мнению, способствует подобным атакам.
Стрельба произошла 25 апреля во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома, откуда Трампа и его супругу Меланью эвакуировали. Позднее президент сообщил о задержании стрелявшего. Подозреваемый предстанет перед судом 27 апреля, передает «Радиоточка НСН».
