Белый дом назвал стрельбу на приеме попыткой покушения на Трампа

Инцидент со стрельбой на приеме с участием президента США Дональда Трампа квалифицирован как попытка покушения на его жизнь. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, это уже третья подобная попытка за последние два года, и ни один американский президент ранее не сталкивался с такими повторяющимися угрозами. Она поблагодарила правоохранительные органы за оперативное задержание подозреваемого, отмечает газета «Известия».