Белый дом назвал стрельбу на приеме попыткой покушения на Трампа

Инцидент со стрельбой на приеме с участием президента США Дональда Трампа квалифицирован как попытка покушения на его жизнь. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, это уже третья подобная попытка за последние два года, и ни один американский президент ранее не сталкивался с такими повторяющимися угрозами. Она поблагодарила правоохранительные органы за оперативное задержание подозреваемого, отмечает газета «Известия».

Ливитт также призвала граждан решать политические разногласия через демократические механизмы, а не с помощью насилия. При этом она обвинила демократов в систематической демонизации Трампа и его сторонников, что, по ее мнению, способствует подобным атакам.

Стрельба произошла 25 апреля во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома, откуда Трампа и его супругу Меланью эвакуировали. Позднее президент сообщил о задержании стрелявшего. Подозреваемый предстанет перед судом 27 апреля, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
