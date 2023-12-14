«За рубежом дешевле»: В уменьшении зарплат айтишников обвинили конкурентов из СНГ

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что почти 35% российских IT-специалистов столкнулись со снижением уровня доходов. Среди других проблем сотрудники отмечают снижение возможности удаленной работы и влияние западных санкций. Между тем, по данным Минцифры, заработки самих IT-компаний в России растут на 20%, а «негативное восприятие доходов», отмечают эксперты, объясняется ростом инфляции и курса доллара, а также завышенными зарплатными ожиданиями «молодых специалистов». В свою очередь Крюков отметил, что ситуация с зарплатами IT-специалистов практически не связана с курсом доллара.

«Зарплаты растут действительно не так стремительно, как это было раньше. Это практически не связано с курсом доллара, поскольку у большинства компаний, которые нанимают сотрудников на российском рынке, доход исчисляется в рублях. Те, кто раньше работал на зарубежный рынок, открыли юридические лица в других странах, поэтому относить их к российским работодателям будет неправильно. Немаловажно то, что сегодня многие компании (в том числе российские) открыли свои представительства в странах СНГ, в частности, в Казахстане и в Узбекистане. Там очень хорошие IT-кластеры, которые помогают IT-компаниям развиваться и предоставляют очень хорошие налоговые льготы. Компаниям интересно нанимать сотрудников, например, в Казахстане, где ниже зарплата, меньше налоги, а налоговые льготы, если предприятие участвует в IT-кластере, выше. Если есть два специалиста, которые предлагают один и тот же уровень компетенции и знаний, но специалист из Казахстана просит зарплату на 15-20% меньше, конечно, работодатель выберет сотрудника из Казахстана. А специалисты там такие же сильные, как и у нас», — сказал Крюков.

Собеседник НСН добавил, что на рынке IT-отрасли не ждут и начинающих специалистов.

«Студентам профильных вузов сегодня сложно найти работу по специальности при отсутствии коммерческого опыта. К тому же, сейчас очень много компаний переходят на использование искусственного интеллекта. Например, программисты активно внедряют инструменты ChatGPT, Yandex и “Сбербанк” начинают предлагать свои разработки для использования в коммерческих целях. Они очень помогают при разработке программ, написании кодов. Намного выгоднее, если специалист с опытом, получив этот инструмент, повысит свою производительность на несколько десятков процентов, чем нанимать кого-то еще на выполнение простых задач», — добавил эксперт.

Крюков отметил, что ситуация с зарплатами существенно не изменится.

«Они будут очень неохотно расти при дефиците специалистов. Очень многие уехали, далеко не все возвращаются — с этим и связан дефицит. Никто не готов вкладываться в начинающих специалистов и ждать год-полтора, пока они дойдут до нужного уровня знаний. Все хотят готовых профессионалов, каковых на рынке сейчас очень мало. Будет очень жесткая борьба как за сохранение кадров, так и за набор новых сотрудников. А компании, которые будут выходить на рынок, будут предлагать сотрудникам наименьшие зарплаты, потому что сейчас это основная статья расходов, многие на них экономят», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что Минцифры рассматривает возможность расширения списка категорий специалистов IT-отрасли, которым будет предоставлена отсрочка от призыва на военную службу.

