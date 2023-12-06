Минцифры хочет расширить список IT-специалистов для отсрочки от армии
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рассматривает возможность расширения списка категорий специалистов информационными технологий, которым будет предоставлена отсрочка от призыва на военную службу. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, выступая перед депутатами Госдумы.
При этом было отмечено, что наличии высшего образования должно быть обязательным условием получения IT-специалистом отсрочки от призыва. Российские власти в прошлом году объявили о введении ряда мер поддержки IT-отрасли, включая отсрочку от призыва в армию.
Получатели льготы должны удовлетворять ряду условий. В частности, как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», гражданин России обязан работать по трудовому договору и иметь высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru