Более тридцати ядовитых змей из ЮАР привезли в Московский зоопарк
В Московский зоопарк привезли 38 ядовитых змей из ЮАР. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила гендиректор зоопарка Светлана Акулова.
По её словам, в числе прибывших пресмыкающихся - чёрная и зелёная мамба, щитковая кобра и бумсланги. Впервые в Московский зоопарк привезли кротовую змею, кораллового аспида и хвостатую гадюку.
«Все змеи получают тщательно разработанный рацион, сформированный с учётом особенностей конкретного вида», – отметила Акулова.
Она добавила, что на экспозиции змеи могут появиться только после успешной и подтверждённой адаптации.
Ранее новыми обитателями Пермского зоопарка стали борнейский орангутан, гигантские муравьеды, бинтуронги, древесные дикобразы и опоссумы, сообщает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru