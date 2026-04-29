Заложники квартир: Как парфюм, ремонт и вейпы провоцируют астму у питомцев
Кошки все чаще попадают на ветеринарный стол с легочными заболеваниями из-за бытовых привычек своих хозяев, рассказал НСН Михаил Шеляков.
Проявления легочных заболеваний — общая тенденция и для людей, и для животных в наши дни, а виной всему обилие взвешенных частиц в воздухе из-за постоянного использования парфюмерии, курения вейпов и других вещей, которые кажутся безобидными, рассказал в беседе с НСН ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.
Хозяева кошек стали чаще обращаться к ветеринарам из-за одышки и тяжелого дыхания у своих питомцев. Пока одни эксперты связывают это с общим ухудшением экологии, Шеляков настаивает — этот фактор вторичен. Губительными для здоровья кошек являются привычки россиян: использование парфюмерии, диффузионных освежителей, курение вейпов в доме и даже ремонтные работы.
«Все, что загрязняет воздух взвешенными частицами — это сильнейший аллерген, в частности, для кошек. Это могут быть испарители курильные. Многие думают, что эти паровые курилки менее вредны. И если раньше, когда сигареты курили, хотя бы выходили на балкон, в подъезд, на улицу, чтобы дома не было дыма, то вейпы курят прямо в квартире, считая, что это безопасно. На самом деле нет, даже по кошкам, мы видим, что от этого вред ничуть не меньше, чем от традиционного курения. Это также могут быть дезодоранты, духи, освежители воздуха автоматические, которые выпрыскивают периодически струю ароматических веществ. Не в последнюю очередь при проведении строительных работ мы можем видеть ухудшение состояния легких у кошек, у собак, потому что цементная пыль тоже дает достаточно стойкую взвесь. Собаки менее чувствительны, так как они и на улице ходят, даже маленькие. А кошка заложница квартиры», — пояснил ветврач.
Шеляков объяснил, что при таких обращениях нельзя сразу выписывать питомцам препараты от астмы, так как диагностировать эту болезнь у животных очень сложно.
«Существует диагностический минимум, когда надо ряд мероприятий сделать, чтобы понять, этот диагноз у нас или не этот. Кроме астмы у нас еще много других заболеваний легочных есть: и хроническая обструктивная болезнь легких, и бронхит и прочее. И чтобы отличить астму от всех других, есть такой метод — пикфлоуметрия. Это специальный прибор, в который больной изо всех сил дует, чтобы можно было оценить скорость бронхиального потока. Конечно, кошку или собаку невозможно заставить дунуть со всей силы в трубочку, поэтому есть ли действительно астма или нет, достоверно нельзя сказать. И, конечно, применение сразу традиционных противоастматических средств может быть ошибочным», — рассказал он.
Ветеринар перечислил указывающие на приступ астмы симптомы, которые должны насторожить хозяина в первую очередь:
«У кошек это дыхание с открытым ртом. Они ртом могут дышать, но в норме они этого не делают. И если кошка начала ртом дышать, то совсем все плохо. Хуже, только если она еще и запрокидывает голову, вытягивает шею, как будто не хватает воздуха. Также это непрекращающийся кашель без мокроты, как будто она хочет из себя что-то выплюнуть, но у нее не получается. И общее беспокойство, кошка начинает мяукать. Со стороны астматический припадок на самом деле выглядит страшно, и он страшен для самого больного».
Однако с такой проблемой сталкиваются не все специалисты. Например, ветеринарный врач Татьяна Гольнева отметила, что в своей практике не встречала ничего подобного:
«Я ни разу не слышала о таком. Я не исключаю, что такие случаи могут быть, но, скорее всего, это единичные случаи. И уж абсолютно точно это не является эпидемией. Диффузоры — это достаточно безопасные вещи. И в диффузорах в основном используются успокоительные экстракты, для успокоения кошек, и они несут гораздо больше пользы, чем потенциального вреда», — сказала Гольнева НСН.
Ранее кинолог и ветеринарный врач Владимир Уражевский в беседе с НСН рекомендовал прививать домашних питомцев отечественными вакцинами, а не следовать советам ветеринаров, предлагающих более дорогие и не всегда ввезенные легально импортные препараты.
Горячие новости
- Россиянам назвали источник аллергенов в офисе
- Ушаков: Зарубежные гости приедут в Москву на парад Победы
- СМИ: Отключения мобильного интернета планируются в Москве на майские праздники
- Заложники квартир: Как парфюм, ремонт и вейпы провоцируют астму у питомцев
- Политолог назвал плату за Ормузский пролив ответом Ирана на давление
- Результата сразу не будет: Как понять, насколько полезен психолог для ребенка
- МИД призвал россиян оценивать риски перед поездками за границу
- Поведение и аппетит: Как выявить психические заболевания у детей на ранней стадии
- Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Такие дела» из-за пропаганды ЛГБТ
- Это не пытка: Как научить школьника не бояться экзаменов