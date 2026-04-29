Хозяева кошек стали чаще обращаться к ветеринарам из-за одышки и тяжелого дыхания у своих питомцев. Пока одни эксперты связывают это с общим ухудшением экологии, Шеляков настаивает — этот фактор вторичен. Губительными для здоровья кошек являются привычки россиян: использование парфюмерии, диффузионных освежителей, курение вейпов в доме и даже ремонтные работы.

«Все, что загрязняет воздух взвешенными частицами — это сильнейший аллерген, в частности, для кошек. Это могут быть испарители курильные. Многие думают, что эти паровые курилки менее вредны. И если раньше, когда сигареты курили, хотя бы выходили на балкон, в подъезд, на улицу, чтобы дома не было дыма, то вейпы курят прямо в квартире, считая, что это безопасно. На самом деле нет, даже по кошкам, мы видим, что от этого вред ничуть не меньше, чем от традиционного курения. Это также могут быть дезодоранты, духи, освежители воздуха автоматические, которые выпрыскивают периодически струю ароматических веществ. Не в последнюю очередь при проведении строительных работ мы можем видеть ухудшение состояния легких у кошек, у собак, потому что цементная пыль тоже дает достаточно стойкую взвесь. Собаки менее чувствительны, так как они и на улице ходят, даже маленькие. А кошка заложница квартиры», — пояснил ветврач.

Шеляков объяснил, что при таких обращениях нельзя сразу выписывать питомцам препараты от астмы, так как диагностировать эту болезнь у животных очень сложно.

«Существует диагностический минимум, когда надо ряд мероприятий сделать, чтобы понять, этот диагноз у нас или не этот. Кроме астмы у нас еще много других заболеваний легочных есть: и хроническая обструктивная болезнь легких, и бронхит и прочее. И чтобы отличить астму от всех других, есть такой метод — пикфлоуметрия. Это специальный прибор, в который больной изо всех сил дует, чтобы можно было оценить скорость бронхиального потока. Конечно, кошку или собаку невозможно заставить дунуть со всей силы в трубочку, поэтому есть ли действительно астма или нет, достоверно нельзя сказать. И, конечно, применение сразу традиционных противоастматических средств может быть ошибочным», — рассказал он.