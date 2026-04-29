За последнее десятилетие в России заметно выросла распространённость психических расстройств среди подростков 15-17 лет: по данным Росстата, число диагнозов увеличилось на 53% — с 18,5 тысячи случаев в 2015 году до 28,3 тысячи в 2024‑м. Преобладающая часть выявленных нарушений (до 80%) приходится на депрессию, тревожные расстройства и неврозы. Тенденция подтверждается и ростом обращений за психологической помощью: за 2025 год количество подростков с затяжными состояниями тревоги и депрессии выросло примерно на 20%.



Среди ключевых причин специалисты выделяют высокую учебную нагрузку, активное использование социальных сетей, последствия пандемии и общий рост тревожности в обществе. Кроме того, около 10% российских подростков имеют пограничные психические расстройства — и эта цифра потенциально может быть заниженной.

Ранее практический психолог, специалист по сознанию, наследственности и поведению, директор Центра развития личности Татьяна Ульянова сказала в пресс-центре НСН, что сегодня подросткам навязывается ощущение тяжести и беспокойства.

