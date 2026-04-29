Поведение и аппетит: Как выявить психические заболевания у детей на ранней стадии
Психолог Алёна Истомина рассказала в пресс-центре НСН, как выявить отклонения в психике ребенка.
Родителям важно отмечать любые изменения в поведении ребенка, чтобы в случае чего не упустить драгоценное время, сказала в пресс-центре НСН нейропсихолог, клинический психолог, основатель центров детской нейропсихологии и логопедии Алёна Истомина.
«Очень много психологических проблем у подростков может выявить на ранней стадии. Мы часто сталкиваемся с тем, что родители несколько лет наблюдают за ребенком, видят тревожные звоночки, но почему-то считают, что это норма. Педагоги часто указывают родителям на какие-то проблемы у детей, рекомендуют обратиться к психологам. Однако существует проблема: многих родителей пугает слово ”психолог”. Родители переживают, как сказать ребенку о том, что ведут его к психологу. Это общественное мнение, которое сложилось вокруг этой профессии. Говоря о тревожных звоночках, важно обращать внимание на изменение поведения ребенка, изменения в настроении, проблемы в общении. Если у ребенка нет аппетита, присутствуют нарушения сна, то это тоже маркер. Бывает, что ребёнок слышит посторонние звуки, видит предметы, разговаривает сам с собой. Важно не терять драгоценное время, а сразу идти к специалисту», — сказала собеседница НСН.
За последнее десятилетие в России заметно выросла распространённость психических расстройств среди подростков 15-17 лет: по данным Росстата, число диагнозов увеличилось на 53% — с 18,5 тысячи случаев в 2015 году до 28,3 тысячи в 2024‑м. Преобладающая часть выявленных нарушений (до 80%) приходится на депрессию, тревожные расстройства и неврозы. Тенденция подтверждается и ростом обращений за психологической помощью: за 2025 год количество подростков с затяжными состояниями тревоги и депрессии выросло примерно на 20%.
Среди ключевых причин специалисты выделяют высокую учебную нагрузку, активное использование социальных сетей, последствия пандемии и общий рост тревожности в обществе. Кроме того, около 10% российских подростков имеют пограничные психические расстройства — и эта цифра потенциально может быть заниженной.
Ранее практический психолог, специалист по сознанию, наследственности и поведению, директор Центра развития личности Татьяна Ульянова сказала в пресс-центре НСН, что сегодня подросткам навязывается ощущение тяжести и беспокойства.
