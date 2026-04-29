МИД призвал россиян оценивать риски перед поездками за границу
Россиянам следует оценивать риски перед поездками в иные страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ходе брифинга она напомнила о задержании в Польше по запросу Украины российского археолога Александра Бутягина «под абсолютно надуманным предлогом».
«Это показательный пример грубого правового произвола, который царит в странах коллективного Запада. Ничего объяснить они так и не смогли», - подчеркнула дипломат.
Она добавила, что гражданам РФ необходимо избегать регионов с потенциально высоким уровнем напряжённости.
Ранее Бутягин, которого Киев обвинил в проведении незаконных археологических работ в Крыму, был освобождён Польшей в рамках обмена заключёнными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
