МИД призвал россиян оценивать риски перед поездками за границу

В ходе брифинга она напомнила о задержании в Польше по запросу Украины российского археолога Александра Бутягина «под абсолютно надуманным предлогом».

«Это показательный пример грубого правового произвола, который царит в странах коллективного Запада. Ничего объяснить они так и не смогли», - подчеркнула дипломат.

Она добавила, что гражданам РФ необходимо избегать регионов с потенциально высоким уровнем напряжённости.

Ранее Бутягин, которого Киев обвинил в проведении незаконных археологических работ в Крыму, был освобождён Польшей в рамках обмена заключёнными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

