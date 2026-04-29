Суд обратил в доход государства активы экс-губернатора Ростовской области Чуба

Отмечается, что был удовлетворён соответствующий иск Генпрокуратуры РФ, основанием для которого стали нарушения законодательства о противодействии коррупции при распоряжении имуществом государственного предприятия «Ростовский республиканский ипподром».

В доход государства были обращены 100 % долей в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик «Малюгина» и ООО «Конкур», а также еще 25 коммерческих организаций.

Ранее Октябрьский районный суд Краснодара обратил в доход государства имущество главы Минздрава Кубани Евгения Филиппова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

