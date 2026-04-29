«Очень часто приходят родители с жалобой на то, что их ребёнок год ходил к психологу, но ничего не изменилось. Но так не бывает. Психолог не работает один. Не может быть так, чтобы ребёнок раз в неделю приходил к психологу, закрывал дверь, а родители сразу же получали результат. Должна быть совместная работа. Дорогие родители, если ваш психолог не дает вам обратную связь и домашние задания, то уходите от этого психолога. Психолог должен давать рекомендации, а родители должны их выполнять дома. Если родители не готовы взаимодействовать, то результата не будет. Чуда не произойдет», — сказала собеседница НСН.

За последние 10 лет в России наблюдается существенный рост числа диагностированных психических расстройств у подростков 15-17 лет. Согласно данным Росстата, с 2015 по 2024 год количество таких случаев увеличилось на 53%: показатель поднялся с 18,5 тысячи до 28,3 тысячи.



Подавляющее большинство выявленных нарушений — до 80 % — составляют депрессия, неврозы и различные тревожные расстройства. Подтверждение тревожной динамики можно увидеть и в статистике обращений за психологической поддержкой: в 2025 году число подростков, испытывающих продолжительные эпизоды тревоги и депрессии, выросло примерно на 20%.

Ранее практический психолог, специалист по сознанию, наследственности и поведению, директор Центра развития личности Татьяна Ульянова сказала в пресс-центре НСН, что сегодня подросткам навязывается ощущение тяжести и беспокойства.

