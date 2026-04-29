Россиянам назвали источник аллергенов в офисе
Источником аллергенов в офисе может быть ковролин. Об этом NEWS.ru заявила директор по коммерческой недвижимости Level Group Александра Захарова.
По её словам, в этой связи современные бизнес-центрах всё чаще стали применять бесшовные напольные системы. Их плюс в том, что они не накапливают загрязнения и аллергены в течение долгих лет эксплуатации.
«Они легче очищаются и не становятся источником вторичного загрязнения воздуха», - отметила эксперт.
Захарова добавила, что также в офисах стали уделять больше внимания многоступенчатой фильтрации воздуха.
Ранее врач-аллерголог Павел Бережанский заявил, чтоглавное отличие аллергии от ОРВИ - отсутствие температуры и признаков интоксикации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Россиянам назвали источник аллергенов в офисе
- Ушаков: Зарубежные гости приедут в Москву на парад Победы
- СМИ: Отключения мобильного интернета планируются в Москве на майские праздники
- Заложники квартир: Как парфюм, ремонт и вейпы провоцируют астму у питомцев
- Политолог назвал плату за Ормузский пролив ответом Ирана на давление
- Результата сразу не будет: Как понять, насколько полезен психолог для ребенка
- МИД призвал россиян оценивать риски перед поездками за границу
- Поведение и аппетит: Как выявить психические заболевания у детей на ранней стадии
- Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Такие дела» из-за пропаганды ЛГБТ
- Это не пытка: Как научить школьника не бояться экзаменов