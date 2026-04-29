Россиянам назвали источник аллергенов в офисе

Источником аллергенов в офисе может быть ковролин. Об этом NEWS.ru заявила директор по коммерческой недвижимости Level Group Александра Захарова.

По её словам, в этой связи современные бизнес-центрах всё чаще стали применять бесшовные напольные системы. Их плюс в том, что они не накапливают загрязнения и аллергены в течение долгих лет эксплуатации.

«Они легче очищаются и не становятся источником вторичного загрязнения воздуха», - отметила эксперт.

Захарова добавила, что также в офисах стали уделять больше внимания многоступенчатой фильтрации воздуха.

Ранее врач-аллерголог Павел Бережанский заявил, чтоглавное отличие аллергии от ОРВИ - отсутствие температуры и признаков интоксикации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Лызлова
