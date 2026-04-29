Ушаков: Зарубежные гости приедут в Москву на парад Победы

Зарубежные гости ожидаются на параде Победы в Москве 9 Мая. Как пишет RT, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, одним из гостей будет премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Фицо могу подтвердить», - заключил он.

Ранее Эстония, Литва и Латвия отказались пропусткать борт Фицо на торжества ко Дню Победы в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Владимир Смирнов
