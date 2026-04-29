СМИ: Отключения мобильного интернета планируются в Москве на майские праздники

Отключения мобильного интернета в «целях безопасности» планируются в Москве в период майских праздников. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсант».

Путин: Информация об ограничениях интернета вредит безопасности

Собеседники издания отмечают, что ограничения планируют вводить 5, 7 и 9 мая.

«Ограничения будут, но их масштаб пока непонятен», — подчеркнул один из источников.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что нестабильная работа интернета в крупных российских городах связана с предотвращением террористических угроз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

