Роспотребнадзор выявил в Туапсе превышение концентрации бензола в воздухе
Роспотребнадзор выявил в Туапсе незначительное превышение концентрации бензола в воздухе. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
В ведомстве отметили, что уровень загрязнения «в целом ниже, чем был во время тушения предыдущего масштабного пожара, начавшегося ночью 20 апреля».
Жителей призвали сократить пребывание на открытом воздухе, не открывать окна и проводить влажную уборку, а также использовать маски на улице.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что удар БПЛА по объектам в Туапсе может привести к серьёзным экологическим последствиям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
