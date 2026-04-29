Роспотребнадзор выявил в Туапсе превышение концентрации бензола в воздухе

Роспотребнадзор выявил в Туапсе незначительное превышение концентрации бензола в воздухе. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

В ведомстве отметили, что уровень загрязнения «в целом ниже, чем был во время тушения предыдущего масштабного пожара, начавшегося ночью 20 апреля».

Жителей призвали сократить пребывание на открытом воздухе, не открывать окна и проводить влажную уборку, а также использовать маски на улице.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что удар БПЛА по объектам в Туапсе может привести к серьёзным экологическим последствиям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
