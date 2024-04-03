«Заложники бездорожья»: В Сызрани рушится мост, а в Подмосковье страдают школьники

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Сызрань находится в Самарской области и считается «жемчужиной Поволжья». В этом городе сохранился исторический центр и единственный в регионе кремль, однако с дорогами ситуация печальная.

В НСН обратились жители поселка Новокашпирский, которые по весне ужаснулись состоянию единственной дороги, ведущей в город. Огромные ямы появились даже на мосту, асфальт размывает, и люди боятся обрушения. При этом местные власти не хотят делать в этом году даже ямочный ремонт.

«Дорожное полотно, которое соединяет поселок Новокашпирский и город, в аварийном состоянии. Мост через речку также в огромных ямах. Ранее этот маршрут считался горным и водители муниципального транспорта получали доплату. Есть сложности при спуске и подъеме, сейчас идет подмыв дорожного полотна, обочины размыты, асфальт с боков обрушивается и трескается. Это главная дорога, центральная, других объездных нет, и она вся в ямах. Жители побаиваются, что либо мост рухнет, либо, муниципальный транспорт с пассажирами ... мало ли, можно в ямку попасть и улететь с этого моста», - рассказала НСН одна из местных жительниц.

По ее словам, власти игнорируют жалобы людей и удаляют сообщения из официальных чатов.

«Мы просили ямочный ремонт произвести, щебененье, что-то еще, последовал ответ, что это в 2024 году не планируется, но нас включат в реестр автодорог, подлежащих ремонту. Но мы знаем, что этот реестр бесконечный, в листе ожидания можно ждать еще 20 лет», – возмутилась собеседница НСН.

Мы переадресовали ее вопросы главе Самарской области Дмитрию Азарову.

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Ну а в Домодедовском городском округе Московской области «заложниками дороги» оказались дети из десятка поселков, которые учатся в школе в селе Константиново. К школе ведет узенькая дорожка, по которой не разрешают запустить автобус. Парковаться там негде, в итоге дети идут в школу по грязи.

«В селе Константиново одна школа, в которую ездят детишки из окружающих поселков. Это около десятка поселков: Авдотьино, Никитское, Заболотье и другие, в школе учатся 600 человек. В школьном автобусе нам отказали со словами, что нет разворотного круга, поэтому его не могут запустить. К школе есть два подъезда: с тыловой стороны это рабочий проезд к жилым домам, двум детским садам и еще туда заезжают грузовые автомобили, там есть какая-то база. Это всегда сложно. С тыловой стороны невозможно увидеть, как ребенок дошел до школы. И есть центральный вход, на который идет одноколейная дорожка. У нее нет разворота, это дорожка на проезд одной машины. Мы уже много раз просили, чтобы был сделан разворотный круг, парковочные места у этой дорожки, но ничего не делается. Летом и зимой родители вынуждены заезжать на поле, чтобы поставить машину, дождаться ребенка и забрать его. Там же в грязи останавливаются и грузовики, наши дети преодолевают грязь каждый день, когда такая распутица», - рассказала НСН мама одного из учеников.

По ее словам, малышам из семей без машин и вовсе приходится добираться на уроки на перекладных.

«В Константиново из многих сел автобус не заходит в принципе. Приходится с двумя пересадками ехать: доезжать до города Домодедово, там пересаживаться на рейсовый автобус, который идет до Константиново и доезжать до остановки, которая примерно в 800 метрах от заднего входа в школу. Вблизи главного входа остановки нет и никогда не было», - заключила собеседница НСН.

Мы попросили разобраться с этой ситуацией министра просвещения России Сергея Кравцова.