«Пять лет страха»: Стая смоленских собак добралась до школьников

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Уже пять лет на окраине Смоленска живет стая собак, облюбовавшая улицу Лавочкина. Практически каждый день они кого-то кусают. Ну а недавно собаки добрались до школьной территории, после чего у родителей малышей лопнуло терпение.

«За пять лет ничего абсолютно не поменялось, собаки как бродили, так и бродят, каждую неделю минимум два-три человека покусанных. В основном это район Заднепровье. Рядом со школами №36 и №32 теплотрасса проходит, собаки приладились там спать. Там вырубили кусты, и им стало прямо хорошо. Мой ребенок ходит в школу уже только со знакомыми. Полторы недели назад одноклассница вышла из школы, и от нее собак отгонял мужчина, просто проходивший мимо. Это стая, крупные собаки, они весят по 50 кг. Последнее сильное нападение было, когда около пяти утра погрызли двух мужчин. Собак отлавливают, желтую бирку на сук вешают, кобелей просто прививают и выпускают обратно в среду обитания, больше никакой помощи», - рассказала местная жительница Елена Шандыга.

По ее словам, людям приходится вооружаться электрошокерами.

«Я хожу с электрошокером, чтобы их отгонять, но это страшно. Ты идешь, а за тобой две собаки могут идти. Ребенок ходит с отпугивателем. Сигнальные таблетки купили, не знаю, насколько они будут действовать. Нажимаешь на кнопку, - они орут. Кто со своими собаками гуляет, каждый второй уже с электрошокером идет. Это окраина города, улица Лавочкина, Маршала Еременко, Городнянского. Три улицы, где эти собаки постоянно. Пять лет люди живут в страхе. В других районах это тоже есть. На другой стороне Днепра собаки гуляют по частному сектору, много собак домашних подрали», - заключила собеседница НСН.

Мы попросили разобраться в ситуации губернатора Смоленской области Василия Анохина.

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Другой сигнал SOS поступил к нам из подмосковного поселка Биокомбинат. В подъезде одного из жилых домов уже несколько лет по весне с крыши льется Ниагарский водопад. Ну а недавно вода пробралась в квартиру 72-летней пенсионерки Нины Александровны, которой пришлось на несколько дней выключать электричество на кухне из-за опасности короткого замыкания.

«В 2019 году в подъезде протекла кровля и течет по сей день. Я живу на четвертом этаже, на последнем. Ситуация серьезная, поскольку Ниагарский водопад льется до самого низа, - ни пройти ни проехать по этой лестнице, течет вода. Заявления писала, в диспетчерские службы миллион заявок, они все записывают, но никак наладить не могут. Дом старый и кровля настолько прохудилась, что даже ничего толком не сделаешь надолго. Как только наступает оттепель и весна или летом, весной и осенью, если сильный, интенсивный дождь, происходит то же самое», - рассказала пенсионерка.

Она призналась, что всерьез опасается за свою жизнь.

«Сейчас кончилось дело тем, что из подъезда эта протечка прошла уже в квартиры. В моей квартире протекла вода по проводке плафона на кухне. Я боюсь этого, мне посоветовали свет не включать несколько дней. С другой стороны в углу комнаты тоже большая протечка, потому что стена фасадная намокла по самый третий этаж. Я уже инсульт переносила в 2021 году, потому что сплошные стрессы у меня по поводу этой квартиры, и, конечно, беспокоюсь за свое здоровье», - добавила Нина Александровна.

Мы попросили подмосковные власти решить, наконец, вопрос с ремонтом крыши этого дома.