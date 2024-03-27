«Боимся за детей»: В столице «Золотой Хохломы» заливает пятиэтажку

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Город Семенов находится в 70 км от Нижнего Новгорода и пользуется популярностью среди туристов. Он считается столицей «Золотой Хохломы», родиной расписных ложек и матрешек. Однако они не спасли местных жителей от потопа. В одной из пятиэтажек из-за оттепели залило сразу десять квартир, однако ремонт ее крыши обещают не раньше 2027 года. Люди опасаются, что к тому времени дом просто развалится.

«У нас течет вся крыша и все пятые этажи. Не только в электрощитки проходит вода, но и попадает в квартиры. Снегопады большие были, а крыша у нас плоская, не скатная. Видать, снега много было, и вот все пошло. И раньше такое было, но не так критично: заливало две-три квартиры, а сейчас заливает уже десять квартир. У нас многоквартиный дом, 90 квартир, люди сидят без электричества. Мы боимся, что скоро развалятся пятые этажи. Оно может спуститься и ниже, на четвертый, третий этажи. У нас в доме очень много пенсионеров, и очень много маленьких детей. Мы за это боимся. Дом кирпичный и может просто развалиться», - рассказала НСН жительница «тонущего» дома.

По ее словам, местные власти, заботясь о туристах, попросту забыли о жителях окраин.

«У нас город хороший, столица "Золотой Хохломы". Приезжают туристы, смотрят на хохлому, матрешки, но до нашего дома не доезжают. У нас ни детских площадок нет, ничего такого вообще, нашу окраину забыли. Центр делают, стараются, а до нас никак цивилизация не дойдет», - посетовала собеседница НСН.

Мы переадресовали ее вопросы нижегородскому губернатору Глебу Никитину.

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Ну а жители Чебоксар уже третий год мучаются из-за ужасного состояния двух дорог. Это Марпосадское шоссе и Лапсарский проезд, по весне превратившийся в непроходимое болото и снящийся в кошмарах автомобилистам столицы Чувашии.

«Этой дороги просто нет, там каша, месиво, нам обещают, что ее сделают, но не делают. Там застревают автобусы, прямо на днище садятся, большегрузы проехать не могут. Там много предприятий, это как промзона, но людям как-то добираться на работу надо каждый день, а там даже пешком не пройти. Сейчас там опять все затопило, там просто нет дороги, это одно большое болото. Должен был быть асфальт, а сейчас земля с фрагментами асфальта», - сообщил НСН один из местных жителей.

По его словам, есть и еще одна проблемная дорога.

«Есть еще одна проблемная дорога - Марпосадское шоссе, которое тоже все обещают отремонтировать и тоже переносят. Из Новочебоксарска в Чебоксары люди каждый день по нему ездят на работу, общественный транспорт ходит, в школу люди ездят, в институты. Там не в таком плачевном состоянии, но тоже ямы, тоже обещают который год отремонтировать», - посетовал чебоксарец.

НСН попросила главу Чувашии Олега Николаева навести порядок в столице.