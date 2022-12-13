«Залатать дырки»: Региональные бюджеты спасут тысячи школ от аварийного состояния
Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что муниципалитетам часто не хватает средств на ремонт школ.
Многие муниципальные образования не справляются с содержанием школ, которые приходят в ужасное состояние, заявила первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в разговоре с НСН.
Накануне Вячеслав Володин сообщил, что Госдума на следующей неделе планирует принять изменения в закон об образовании, которые позволят региональным органам власти переводить школы с муниципального на областной бюджет. Лантратова назвала эту меру чрезвычайно необходимой.
«Я постоянно посещаю школы в различных регионах и часто сталкиваюсь с ситуацией, особенно в сельских местностях, что многие муниципальные образования не справляются с их содержанием. Видела школы в ужасном аварийном состоянии, где протекает крыша, на парты сыплется штукатурка, давно завёлся грибок, а плесенью пахнет так, что першит в горле. Муниципалитетам часто не хватает средств на капитальный ремонт там, а косметический в таких ситуациях – не выход. Директора говорят, что даже сделать ПСД (проектно-сметную документацию) стоит денег, которые лучше потратить на то, чтобы дырки залатать. И такое бывает», - рассказала депутат.
При этом, по ее словам, в большинстве случаев у регионов есть деньги на эти цели, но нет права контролировать школы.
«Начинаешь разбираться - выясняется, что региону довольно трудно выделять на это средства, потому что школы напрямую не в их подчинении. Хотя у региона эти деньги, как правило, есть. Поэтому надо отдать им право прямого контроля за состоянием школ. Это чрезвычайно необходимая сейчас мера, которая поможет привести в порядок тысячи школ по всей стране. Особенно ощутимой поддержка будет для сельских школ, про финансирование которых, иногда складывается впечатление, что вообще забыли. Но надо иметь в виду, что регион будет сам решать, каким школам и в каком объеме помогать, ему даётся на это право», - объяснила собеседница НСН.
Перевод школ на областной бюджет позволит улучшить качество преподавания на местах, заявил ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава в беседе с НСН.
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