Деньги дойдут? В Госдуме поддержали переход школ на областной бюджет
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава отметил, что это улучшит качество образования на местах.
Перевод школ на областной бюджет позволит улучшить качество преподавания на местах, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава в беседе с НСН.
Госдума на следующей неделе планирует принять изменения в закон об образовании, которые позволят региональным органам власти переводить школы на областной бюджет. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Берулава отметил, что без помощи регионов содержать сельские школы очень сложно.
«Я считаю, что надо совместное финансирование осуществлять – и муниципальное, и региональное. Потому что в сельской местности финансирование муниципалитетами бедно, без региональной помощи не обойтись, нужно учитывать ближние и дальние перспективы – ремонт, создание новых школ и так далее», - рассказал он.
По его словам, подобные меры направлены на улучшение качества образования в деревнях, а депутаты будут следить за тем, чтобы деньги доходили до адресатов.
«Раньше говорили, что, если хочешь деревню закрыть, образно говоря, убери школу. Если мы хотим процветающие деревни, а мы этого хотим, надо школы укреплять, создавать и развивать. Дойдут ли деньги до адресатов, это зависит и от депутатов в том числе, как будем контролировать. Я думаю, что дойдут. Если будет совместное финансирование, качество преподавания улучшится и усвоение знаний тоже. Мы ждем улучшения качества образования наших школьников», - отметил собеседник НСН.
Как отметил Володин, в России работает почти 40 тысяч школ, 56% из которых — сельские. Большинство учебных заведений находятся на муниципальном бюджете. Школы в сельских районах, как правило, самые проблемные: финансирование не позволяет обеспечивать учреждения квалифицированными кадрами, создавать группы продленного дня, осуществлять содержание и ремонт.
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