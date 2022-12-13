Деньги дойдут? В Госдуме поддержали переход школ на областной бюджет

«Я считаю, что надо совместное финансирование осуществлять – и муниципальное, и региональное. Потому что в сельской местности финансирование муниципалитетами бедно, без региональной помощи не обойтись, нужно учитывать ближние и дальние перспективы – ремонт, создание новых школ и так далее», - рассказал он.

По его словам, подобные меры направлены на улучшение качества образования в деревнях, а депутаты будут следить за тем, чтобы деньги доходили до адресатов.

«Раньше говорили, что, если хочешь деревню закрыть, образно говоря, убери школу. Если мы хотим процветающие деревни, а мы этого хотим, надо школы укреплять, создавать и развивать. Дойдут ли деньги до адресатов, это зависит и от депутатов в том числе, как будем контролировать. Я думаю, что дойдут. Если будет совместное финансирование, качество преподавания улучшится и усвоение знаний тоже. Мы ждем улучшения качества образования наших школьников», - отметил собеседник НСН.

Как отметил Володин, в России работает почти 40 тысяч школ, 56% из которых — сельские. Большинство учебных заведений находятся на муниципальном бюджете. Школы в сельских районах, как правило, самые проблемные: финансирование не позволяет обеспечивать учреждения квалифицированными кадрами, создавать группы продленного дня, осуществлять содержание и ремонт.

