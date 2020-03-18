Заксобрание Новосибирской области на месте проконтролирует строительство четвертого моста через реку Обь

Так в ходе заседания профильного комитета перед депутатами с докладом выступил руководитель государственного казенного учреждения Новосибирского региона «Мост» Юрий Алексеевский. Эта организация была специально создана в 2017 году для реализации подготовки площадки для строительства. Финансирование по этому объекту уже составило около 3,6 млрд рублей из бюджетов разных уровней и внебюджетных источников. При этом, на выполнение задач затрачено порядка 3,3 млрд рублей – разработка рабочей документации, строительный контроль и авторский надзор, строительно монтажные работы. Само ГКУ «Мост» выполнило работы на 1,2 млрд рублей – строительно-монтажные, выплата компенсаций за изъятие земель и недвижимости, строительный контроль, кадастровые работы и оценка рыночной стоимости. Так техническая готовность площадки составляет 8,9%.

Депутат Заксобрания Александр Барсуков уточнил, когда же начнется строительство самого моста и, почему в предыдущие два года не были освоены выделяемые средства по объекту.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский отметил, что к данному объекту применимо понятие «концессия».

«Здесь концессия, есть график выплаты капитального гранта. Мы оплачиваем капитальный грант, и потом концессионер предоставляет нам отчет. Мы смотрим, часто возникают споры, мы не принимаем. Заставляем предоставлять информацию в той форме, которая устраивает нас и Федеральное дорожное агентство. Поэтому есть определенный разрыв между выплатой и принятием отчетности. Неосвоения нет, наоборот», - сказал Костылевский и добавил, что график выполнения работ по возведению моста будет предоставлен Заксобранию отдельно.

Кроме того, председателя Контрольно-счетной палаты региона Елену Гончарову заинтересовал госконтракт на 70 млн рублей по комплексным консультационным и экспертным услугам. Костылевский отвечая на вопрос, пояснил, что в Новосибирской области нет соответствующих специалистов, что и вызвало необходимость объявить конкурс 28 февраля 2020 года.



