Новосибирск рискует остаться без дорожной сети

В Новосибирске 20 марта состоится совещание по содержанию дорог. Такое решение принял комитет Заксобрания региона по транспортной, промышленной и информационной политике. По мнению председателя комитета Федора Николаева (на фото), бездействие оставит Новосибирск без дорожной сети.

«Будет хуже, чем до 2010 года, когда по проекту «Единой России» Новосибирску выделили 1 млрд рублей. Ямочный ремонт в Новосибирске в зимнее время практически отсутствует. Выделение 30-50 миллионов осенью, чтобы привести дороги в порядок – несоразмерно с тем, сколько потребуется, чтобы отремонтировать дороги потом. Необходимо разобраться в причинах, заострить внимание и мэра, и губернатора. Если не будем ничего делать, мы город потеряем», - заявил Николаев.

Самое большое опасение у чиновников вызывают выезды из города и городские трассы, этот вопрос был поднят в ходе обсуждения итогов реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», который, по словам присутствующих, выполняется в регионе на 100%.

Министр транспорта и дорожного хозяйства области Анатолий Костылевский в своем докладе отметил, что в 2019 году к нормативу было приведено порядка 324 км дорог регионального и межмуниципального значения, введено 68,5 км новых дорог, проведена реконструкция на 130 участках дорог разного значения. Также введено в эксплуатацию 109 объектов, что равняется 204,7 км.

Всего на работы в дорожно-транспортной сфере в 2019 году было затрачено 6 млрд 111,4 млн рублей. На текущий год предусмотрено 4 млрд 662,7 млн рублей (на 2 млрд рублей меньше из федерального бюджета, чем годом ранее). В планах по ремонту дорог стоит 91 участок протяженностью 166,3 км, а также ввод 79 объектов.

По словам Федора Николаева, в скором времени должен состояться последний конкурс, который определит подрядную организацию для проведения работ.

«Необходимо совместить независимый технический надзор, контроль подрядчика и контроль заказчика, чтобы они работали в одном ключе и в одно время, чтобы не было задержек со сдачей объектов», - заключил парламентарий.

