«Закрывают глаза?» Производитель обуви о проверках подделок на рынках
Заметить контрафакт на рынке обуви и одежды практически невозможно, уверен президент компании ГК Zenden Group Андрей Павлов.
Местные контрольные органы не могут не замечать торговые точки с нелегальной продукцией, заявил президент компании ГК Zenden Group Андрей Павлов в пресс-центре НСН.
«Наши законодатели и регуляторы сделали все шаги по наведения порядка. Но вырос ввоз обуви, а производство снизилось. Контрафакт дает массу добавленной стоимости и повышенного спроса. Налоговики при проверках смеются и говорят, что сами покупают продукцию у нарушителей в два раза дешевле. Эти предприниматели слились в экономическом экстазе с проверяющими контрольными органами, потому что все точки, которые торгуют нелегальной продукцией, они все известны силовым и контрольным органам. Все знают, кто, кому сколько платит и на то закрывает глаза. Роспотребнадзор проверяет магазины на наличие масок, соблюдение социальной дистанции, но не замечает наличие контрафактной продукции. Это целенаправленное получение теневого дохода», - отметил он.
После распада СССР российская легкая промышленность деградирует, так как отечестенному производителю сложно конкурировать при огромном объеме импорта, заявил президент компании ГК Zenden Group Андрей Павлов в пресс-центре НСН.
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