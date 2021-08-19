«Закрывают глаза?» Производитель обуви о проверках подделок на рынках

Местные контрольные органы не могут не замечать торговые точки с нелегальной продукцией, заявил президент компании ГК Zenden Group Андрей Павлов в пресс-центре НСН.

«Наши законодатели и регуляторы сделали все шаги по наведения порядка. Но вырос ввоз обуви, а производство снизилось. Контрафакт дает массу добавленной стоимости и повышенного спроса. Налоговики при проверках смеются и говорят, что сами покупают продукцию у нарушителей в два раза дешевле. Эти предприниматели слились в экономическом экстазе с проверяющими контрольными органами, потому что все точки, которые торгуют нелегальной продукцией, они все известны силовым и контрольным органам. Все знают, кто, кому сколько платит и на то закрывает глаза. Роспотребнадзор проверяет магазины на наличие масок, соблюдение социальной дистанции, но не замечает наличие контрафактной продукции. Это целенаправленное получение теневого дохода», - отметил он.