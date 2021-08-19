«Закрывают глаза?» Производитель обуви о проверках подделок на рынках

Заметить контрафакт на рынке обуви и одежды практически невозможно, уверен президент компании ГК Zenden Group Андрей Павлов. 

Местные контрольные органы не могут не замечать торговые точки с нелегальной продукцией, заявил президент компании ГК Zenden Group Андрей Павлов в пресс-центре НСН.

«Наши законодатели и регуляторы сделали все шаги по наведения порядка. Но вырос ввоз обуви, а производство снизилось. Контрафакт дает массу добавленной стоимости и повышенного спроса. Налоговики при проверках смеются и говорят, что сами покупают продукцию у нарушителей в два раза дешевле. Эти предприниматели слились в экономическом экстазе с проверяющими контрольными органами, потому что все точки, которые торгуют нелегальной продукцией, они все известны силовым и контрольным органам. Все знают, кто, кому сколько платит и на то закрывает глаза. Роспотребнадзор проверяет магазины на наличие масок, соблюдение социальной дистанции, но не замечает наличие контрафактной продукции. Это целенаправленное получение теневого дохода», - отметил он.

Отечественную легкую промышленность призвали развивать по примеру Ирана

После распада СССР российская легкая промышленность деградирует, так как отечестенному производителю сложно конкурировать при огромном объеме импорта, заявил президент компании ГК Zenden Group Андрей Павлов в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Контрафакт
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