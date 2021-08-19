Отечественную легкую промышленность призвали развивать по примеру Ирана

«Мы изучали опыт других государств, во время пандемии некоторые государства сработали удивительно на поддержку своих производителей. В Иране в прошлом году производство в кожельно-текстильной продукции выросло в два раза. Во время пандемии Иран жестко закрыл границу для контрафактной продукции», - отметил он.

После распада СССР российская легкая промышленность деградирует, так как отечестенному производителю сложно конкурировать при огромном объеме импорта, заявил президент компании ГК Zenden Group Андрей Павлов в пресс-центре НСН.

