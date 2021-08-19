Отечественную легкую промышленность призвали развивать по примеру Ирана

Директор по стратегическому развитию государственного инновационного центра текстильной и легкой промышленности (ОАО «ИНПЦ ТЛП») Константин Бандорин призвал поддерживать отечественного производителей по примеру других стран. 

Во время пандемии некоторым странам удалось увеличить объемы отечественного производства, жестко ограничив поставки несертифицированной продукции, заявил директор по стратегическому развитию государственного инновационного центра текстильной и легкой промышленности (ОАО «ИНПЦ ТЛП») Константин Бандорин.

Названы объемы «серого» рынка сертификации

«Мы изучали опыт других государств, во время пандемии некоторые государства сработали удивительно на поддержку своих производителей. В Иране в прошлом году производство в кожельно-текстильной продукции выросло в два раза. Во время пандемии Иран жестко закрыл границу для контрафактной продукции», - отметил он.

После распада СССР российская легкая промышленность деградирует, так как отечестенному производителю сложно конкурировать при огромном объеме импорта, заявил президент компании ГК Zenden Group Андрей Павлов в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:РоссияИран
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