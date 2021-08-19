Глава компании Zenden сравнил легпром СССР и России
Андрей Павлов уверен, что стагнация в легкой промышленности приводит к ухудшению экономической ситуации российских регионов.
После распада СССР российская легкая промышленность деградирует, так как отечестенному производителю сложно конкурировать при огромном объеме импорта, заявил президент компании ГК Zenden Group Андрей Павлов в пресс-центре НСН.
«Российская легкая промышленность после развала Советского Союза, когда мы открыли границы, потоком начался импорт официальный и неофициальный, теневой, не могла выжить. В Советском Союз доля легпрома в ВВП была 11,8%, на сегодняшний день – это 0,5% ВВП. Вот насколько снизилось. Легкая промышленность – это, в первую очередь, промышленность регионов, ВВП падает, население уезжает, города деградируют», - отметил он.
Государство вводит ряд мер для контроля продукции в отрасли, но это не помогло защитить рынок от контрафакта, заявил ранее Павлов в пресс-центре НСН.
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