Глава компании Zenden сравнил легпром СССР и России

После распада СССР российская легкая промышленность деградирует, так как отечестенному производителю сложно конкурировать при огромном объеме импорта, заявил президент компании ГК Zenden Group Андрей Павлов в пресс-центре НСН.

«Российская легкая промышленность после развала Советского Союза, когда мы открыли границы, потоком начался импорт официальный и неофициальный, теневой, не могла выжить. В Советском Союз доля легпрома в ВВП была 11,8%, на сегодняшний день – это 0,5% ВВП. Вот насколько снизилось. Легкая промышленность – это, в первую очередь, промышленность регионов, ВВП падает, население уезжает, города деградируют», - отметил он.

Государство вводит ряд мер для контроля продукции в отрасли, но это не помогло защитить рынок от контрафакта, заявил ранее Павлов в пресс-центре НСН.

