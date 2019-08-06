Медик раскритиковал предложение Минздрава запретить продажу алкоголя до 21 года

«Это вопрос дискуссионный. В тех странах, где такие ограничения есть, не видно особого снижения спроса. А нарушений больше, но наказать у государства, как правило, ресурсов нет. При этом значительно снижается доходная статья бюджета, как у государства, так и у бизнеса. В России это исконное предпринимательство продавать спиртные напитки. Так что логично, что это предложение было отклонено. Профилактическую работу нужно направлять на снижение спроса, а не предложения. Но это гораздо сложнее, чем вводить запретительные меры», - сказал он.

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