Медик раскритиковал предложение Минздрава запретить продажу алкоголя до 21 года
Психиатр-нарколог в эфире НСН объяснил, в чем слабость предложения ведомства.
Подготовленный Минздравом законопроект о запрете продавать молодежи до 21 года алкоголь крепостью выше 16,5% отказались поддержать в Минэкономразвития и Минфине.
Психиатр-нарколог Александр Ковтун в эфире НСН объяснил, в чем слабость предложения Минздрава.
«Это вопрос дискуссионный. В тех странах, где такие ограничения есть, не видно особого снижения спроса. А нарушений больше, но наказать у государства, как правило, ресурсов нет. При этом значительно снижается доходная статья бюджета, как у государства, так и у бизнеса. В России это исконное предпринимательство продавать спиртные напитки. Так что логично, что это предложение было отклонено. Профилактическую работу нужно направлять на снижение спроса, а не предложения. Но это гораздо сложнее, чем вводить запретительные меры», - сказал он.
Ранее Александр Ковтун в эфире НСН перечислил причины алкоголизации россиян.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Злонамеренные поджоги леса выявлены в Сибири
- Вдова Доренко ответила Запашному за убытки от скандального эфира
- Пару, отдавшую сына-младенца митингующим, хотят лишить родительских прав
- Роскачество оправдало отечественное вино перед импортным
- РАНХиГС: В России скоро некому будет работать