«Виски – дрянь, а водка – полезна!» Эксперт оценил исследование алкогольного рынка
Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя рассказал в эфире НСН много удивительного.
Специалисты Казанского национального исследовательского технологического университета выяснили, что импортная водка крепче отечественной. В результате специальных тестов было установлено, что средняя крепость российской водки составляет 39,9% оборотов, а импортной — 40,04%. При этом импортная водка оказалась хуже отечественной в части содержания токсических примесей — ацетальдегида и метанола. Также эксперты установили, что содержание всевозможных сивушных масел в импортной продукции выше. Побочные продукты спиртового брожения придают водке неприятный запах и вкус.
Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в эфире НСН раскритиковал исследование, но согласился, что российская водка – самая лучшая в мире и даже в каком-то смысле полезная.
«Я читал эту ахинею. О чем они там пишут, я не понял, если честно. Возможно, в Союзе производителей алкогольной продукции (СПАП) смогут разъяснить. Им, видимо, нужно показать, что наша водка лучше. Ну, так она действительно лучше. У нас чистый спирт, примесей не содержит. Почти 130 лет назад Россия была единственной страной, которая перешла на прогрессивный метод производства водки, а точнее очистки спирта - ректификацию. Построили около 150 заводов во всех крупных городах Российской Империи. А на Западе не стали этого делать, там экономили деньги, они продолжали гнать свою сивуху, виски и прочую дрянь. Виски – это откровенная дрянь, просто раскрученная. Как в старом анекдоте – в чем разница между крысой и хомячком? У хомячка пиар хороший. Вот и все. За счет своих примесей виски категорически вреден для здоровья. Про виски в рекламе рассказывают бородатые люди, как они в специальных бочках его маринуют, но это все маркетинг, легенды и сказки. А водка как была, так и была. Ее пили и пили. Как правильно говорит Андрей Макаревич, это самый честный напиток в мире. Крепкий алкоголь пьют для того, чтобы прийти в алкогольное опьянение. Российская водка в этом смысле самый полезный продукт, он не содержит примесей», - заявил он.
Собеседник НСН объяснил различные противоположные мнения борьбой участников алкогольного рынка за потребителя. Он также рассказал, что популярность западных водочных брендов основана на огромных средствах, вложенных в раскрутку.
«Россия остается единственной страной, потому что ректификацию нигде не используют, объявили ее чуть ли не мракобесием. Производители дистиллята стараются оболгать производителей водки. А здесь обратный процесс – Казанский университет написал эту новость, а это регион, у которого СпиртПром, 90% рынка – это татарская водка. Это борьба за рынок. Но импортная водка сегодня в России рынок не занимает. Вся импортная водка – это доли процента. Но практически вся она в премиальном сегменте, я не беру белорусскую водку, она производится так же, как и российская. Наша водка лучше даже Absolut (шведская марка водки класса премиум). И не важно, что он там чуть ли не на дистиллированной воде производится. Наша водка однозначно лучше. До этого никому не приходило в голову продавать водку дорого. Absolut сделали шведы, сделали ее дорогой, надо раскручивать через богатых. Отправили в США и начали разгонять ее через гей-культуру. Люди это денежные, выпить любят. И протащили марку, сделали ее в этой артистической и богемной сфере популярной. А потом она пошла по миру, и удалось ее раскрутить благодаря огромным деньгам, вложенным туда», - добавил он.
Ранее сообщалось, что в России предложили запретить продажу алкоголя в магазинах жилых домов. С такой инициативой выступила «Трезвая Россия». По словам авторов идеи, запрет также должен коснуться и заведений общепита. Кроме того, в организации добавили, что необходимо увеличить минимальный возраст продажи алкоголя с 18 до 21 года. Ожидается, что в совокупности такие меры помогут решить проблему алкоголизации населения, а также улучшат показатели демографии.
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