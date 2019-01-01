«Виски – дрянь, а водка – полезна!» Эксперт оценил исследование алкогольного рынка

Специалисты Казанского национального исследовательского технологического университета выяснили, что импортная водка крепче отечественной. В результате специальных тестов было установлено, что средняя крепость российской водки составляет 39,9% оборотов, а импортной — 40,04%. При этом импортная водка оказалась хуже отечественной в части содержания токсических примесей — ацетальдегида и метанола. Также эксперты установили, что содержание всевозможных сивушных масел в импортной продукции выше. Побочные продукты спиртового брожения придают водке неприятный запах и вкус.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в эфире НСН раскритиковал исследование, но согласился, что российская водка – самая лучшая в мире и даже в каком-то смысле полезная.

«Я читал эту ахинею. О чем они там пишут, я не понял, если честно. Возможно, в Союзе производителей алкогольной продукции (СПАП) смогут разъяснить. Им, видимо, нужно показать, что наша водка лучше. Ну, так она действительно лучше. У нас чистый спирт, примесей не содержит. Почти 130 лет назад Россия была единственной страной, которая перешла на прогрессивный метод производства водки, а точнее очистки спирта - ректификацию. Построили около 150 заводов во всех крупных городах Российской Империи. А на Западе не стали этого делать, там экономили деньги, они продолжали гнать свою сивуху, виски и прочую дрянь. Виски – это откровенная дрянь, просто раскрученная. Как в старом анекдоте – в чем разница между крысой и хомячком? У хомячка пиар хороший. Вот и все. За счет своих примесей виски категорически вреден для здоровья. Про виски в рекламе рассказывают бородатые люди, как они в специальных бочках его маринуют, но это все маркетинг, легенды и сказки. А водка как была, так и была. Ее пили и пили. Как правильно говорит Андрей Макаревич, это самый честный напиток в мире. Крепкий алкоголь пьют для того, чтобы прийти в алкогольное опьянение. Российская водка в этом смысле самый полезный продукт, он не содержит примесей», - заявил он.