Миллиардер Дерипаска призвал россиян не ждать роста доходов

Миллиардер Олег Дерипаска в своём Telegram-канале заявил, что политика Центробанка России может привести к экономической стагнации.

По его словам, ЦБ РФ, который «задрал ставки до запредельного уровня даже для развивающихся стран», подрывает основы долгосрочного экономического роста и действует вопреки установкам кабинета министров, «пытающегося поддержать занятость и преодолеть пятилетнюю стагнацию доходов граждан».

Бизнесмен назвал странными заявления регулятора, который пытается «задавить» какое-то якобы неконтролируемое повышение спроса в экономике и «сбалансировать» всё немедленным повышением процентных ставок до запретительного уровня.

Миллиардер считает, что действия Центробанка «не смогут остудить мировую инфляцию», но приведут к стагнации с точки зрения экономического роста и увеличения инвестиций в основной капитал.

«Значит, прощай, надежда на повышение доходов населения, прощай, надежда на модернизацию промышленности - в общем, всё, что написано в программе правительства, вряд ли удастся осуществить», - написал Дерипаска.

Ранее Дерипаска в Telegram обвинил Росстат в «жонглировании цифрами» и заявил, что количество бедных в России не 17,8 миллиона, а порядка 80 миллионов человек. Позже олигарх удалил свою запись, сообщает «Свободная пресса».

