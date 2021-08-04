Миллиардер Дерипаска призвал россиян не ждать роста доходов
Миллиардер Олег Дерипаска в своём Telegram-канале заявил, что политика Центробанка России может привести к экономической стагнации.
По его словам, ЦБ РФ, который «задрал ставки до запредельного уровня даже для развивающихся стран», подрывает основы долгосрочного экономического роста и действует вопреки установкам кабинета министров, «пытающегося поддержать занятость и преодолеть пятилетнюю стагнацию доходов граждан».
Бизнесмен назвал странными заявления регулятора, который пытается «задавить» какое-то якобы неконтролируемое повышение спроса в экономике и «сбалансировать» всё немедленным повышением процентных ставок до запретительного уровня.
Миллиардер считает, что действия Центробанка «не смогут остудить мировую инфляцию», но приведут к стагнации с точки зрения экономического роста и увеличения инвестиций в основной капитал.
«Значит, прощай, надежда на повышение доходов населения, прощай, надежда на модернизацию промышленности - в общем, всё, что написано в программе правительства, вряд ли удастся осуществить», - написал Дерипаска.
Ранее Дерипаска в Telegram обвинил Росстат в «жонглировании цифрами» и заявил, что количество бедных в России не 17,8 миллиона, а порядка 80 миллионов человек. Позже олигарх удалил свою запись, сообщает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,3 млн+23 508 / сут.
Умерли
160 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+14 893 / сут.
- Цена барреля нефти Brent опустилась ниже 71 доллара
- Суд оставил сбившую детей москвичку в СИЗО
- Военный самолёт Ан-12М совершил аварийную посадку из-за отказа двигателя
- Миллиардер Дерипаска призвал россиян не ждать роста доходов
- СМИ: Водитель попавшего в ДТП в Москве автобуса задержан
- В WhatsApp появились исчезающие фото и видео
- Украинский борец и депутат Жан Беленюк станцевал гопак, отмечая золото Олимпиады-2020
- Собчак рассказала о способе попасть в любую европейскую страну
- В России может появиться налог на мясо
- В РФПИ прокомментировали процесс одобрения вакцины «Спутник V» в ЕМА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru