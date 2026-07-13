Закручивают гайки: Почему опоздания на работу нельзя будет списать на АЗС
Гарри Мурадян раскрыл НСН, что работодатели сегодня — в «прайм-эре», так как число резюме на рынке превышает число вакансий, так что прощать сотрудникам мелочи не намерены.
Сегодня работодатели строже относятся к опозданиям на работу и вальяжным обедам, так что даже очередь на заправке за бензином не будет уважительной причиной для повторяющихся опозданий. Об этом НСН рассказал руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.
Очереди на заправках могут стать уважительной причиной опоздания на работу, сообщили в Федерации независимых профсоюзов России. Об это пишет ТАСС. Так, многокилометровые очереди на АЗС могут расцениваться как форс-мажорные обстоятельства. Мурадян заявил, что это объяснение сработает лишь один раз.
«Если опоздание в первый раз, то работодатели реагируют максимально адекватно. Но если это два, три, четыре раза и превращается в обыденность, то они просто говорят: «Надо приходить вовремя. Если ты на машине, то бери такси, выезжай заранее, добирайся на общественном транспорте». Один-два раза простят, но потом уже идет «желтая карточка». А так сейчас уже начали «закручивать гайки». Если раньше зумеры, родившиеся с 1997 по 2012 год, шли на обеды и пропадали, то теперь работодатели начали такое пресекать, потому что сейчас рынок работодателя. Сейчас соискателей на рынке очень много, так что работодатель чувствует себя в «прайм-эре». Он говорит: "Не нравится? Я найду более податливого и ответственного"», — рассказал он.
Отдельно собеседник НСН уточнил, может ли сотрудник уйти в рабочее время на прием к врачу.
«К врачу надо идти в свободное от работы время. Чтобы идти к нему во время работы, работодатель должен пойти вам навстречу. А вы со своей стороны тоже должны пойти навстречу и сказать, когда собираетесь отработать. Либо берите официальный больничный», — уточнил он.
Ранее Мурадян раскрыл НСН, что сегодня на рынке появилась новая стратегия найма сотрудников — возвращать бывших работников с доплатой в 10-30%.
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