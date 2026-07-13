Сегодня работодатели строже относятся к опозданиям на работу и вальяжным обедам, так что даже очередь на заправке за бензином не будет уважительной причиной для повторяющихся опозданий. Об этом НСН рассказал руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.

Очереди на заправках могут стать уважительной причиной опоздания на работу, сообщили в Федерации независимых профсоюзов России. Об это пишет ТАСС. Так, многокилометровые очереди на АЗС могут расцениваться как форс-мажорные обстоятельства. Мурадян заявил, что это объяснение сработает лишь один раз.

«Если опоздание в первый раз, то работодатели реагируют максимально адекватно. Но если это два, три, четыре раза и превращается в обыденность, то они просто говорят: «Надо приходить вовремя. Если ты на машине, то бери такси, выезжай заранее, добирайся на общественном транспорте». Один-два раза простят, но потом уже идет «желтая карточка». А так сейчас уже начали «закручивать гайки». Если раньше зумеры, родившиеся с 1997 по 2012 год, шли на обеды и пропадали, то теперь работодатели начали такое пресекать, потому что сейчас рынок работодателя. Сейчас соискателей на рынке очень много, так что работодатель чувствует себя в «прайм-эре». Он говорит: "Не нравится? Я найду более податливого и ответственного"», — рассказал он.