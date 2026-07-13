Алиев: Россия и Азербайджан нормализовали отношения

Выступая на открытии IV Шушинского глобального медиафорума он указал, что отношения Баку и Москвы «полностью нормализованы».

«В этом плане, я думаю, всё идёт хорошо, и мы этому рады», - отметил азербайджанский лидер, добавив, что контакты между странами осуществляются на разных уровнях.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в межгосударственных отношениях России и Азербайджана не было никакого кризиса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

