Алиев: Россия и Азербайджан нормализовали отношения
Этап разногласий в отношениях Азербайджана и России уже остался позади. Как пишет RT, об этом заявил президент республики Ильхам Алиев.
Выступая на открытии IV Шушинского глобального медиафорума он указал, что отношения Баку и Москвы «полностью нормализованы».
«В этом плане, я думаю, всё идёт хорошо, и мы этому рады», - отметил азербайджанский лидер, добавив, что контакты между странами осуществляются на разных уровнях.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в межгосударственных отношениях России и Азербайджана не было никакого кризиса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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