Работодатели почти никогда не обращают внимания на наличие фотографий в резюме, требований к внешности нет в 99,9% вакансий. Об этом НСН заявил основатель портала SuperJob Алексей Захаров.

Работодатели неохотно рассматривают резюме без фото. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал руководитель международного кадрового агентства «АмАлко» Гарри Мурадян. «Рынок будет дискриминировать следующим образом: тех, кто укажет фотографию, будут смотреть в первую очередь. Кто не будет указывать, их просто не будут смотреть либо поставят во второй порядок», - отметил он. По словам Захарова, работодателям чаще всего безразлично, есть фотография в резюме или нет.

«Почти всегда фотография в резюме ни на что не влияет. Если мы берем модель для модельного агентства, конечно, мы смотрим на портфолио, на фото в резюме. А если мы берем токаря, бухгалтера, курьера или проводника, какая разница, что на фотографии. Конечно, если я устраиваюсь вице-президентом крупного банка, а у меня фото, где я пьяный разбиваю бутылку об голову товарища, наверное, это не самый лучший вариант. А вообще требований к внешности нет при устройстве на 99,9% должностей, и люди размещают фотографии по желанию», — сказал Захаров.