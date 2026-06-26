Основатель SuperJob опроверг интерес работодателей к резюме только с фото
Перед отправкой резюме лучше показать его ChatGPT или любой другой продвинутой нейросети, которая сразу укажет на ошибки, сказал НСН Алексей Захаров.
Работодатели почти никогда не обращают внимания на наличие фотографий в резюме, требований к внешности нет в 99,9% вакансий. Об этом НСН заявил основатель портала SuperJob Алексей Захаров.
Работодатели неохотно рассматривают резюме без фото. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал руководитель международного кадрового агентства «АмАлко» Гарри Мурадян. «Рынок будет дискриминировать следующим образом: тех, кто укажет фотографию, будут смотреть в первую очередь. Кто не будет указывать, их просто не будут смотреть либо поставят во второй порядок», - отметил он. По словам Захарова, работодателям чаще всего безразлично, есть фотография в резюме или нет.
«Почти всегда фотография в резюме ни на что не влияет. Если мы берем модель для модельного агентства, конечно, мы смотрим на портфолио, на фото в резюме. А если мы берем токаря, бухгалтера, курьера или проводника, какая разница, что на фотографии. Конечно, если я устраиваюсь вице-президентом крупного банка, а у меня фото, где я пьяный разбиваю бутылку об голову товарища, наверное, это не самый лучший вариант. А вообще требований к внешности нет при устройстве на 99,9% должностей, и люди размещают фотографии по желанию», — сказал Захаров.
Собеседник НСН отметил, что подход HR-специалистов к резюме за последнее время не изменился, однако не лишним будет перед публикацией показать резюме нейросетям.
«Подход к резюме никак не изменился. Предварительный скрининг резюме с помощью алгоритмов SuperJob начал делать 20 лет назад. Сейчас он делается чуть более качественно с помощью искусственного интеллекта. На процесс это никак не влияет, просто рекрутеры экономят свое время и не отвечают на резюме, если оно не соответствует параметрам вакансии. Можно перед отправкой показать резюме ChatGPT или любой продвинутой нейросети, которая сразу подскажет, что не так. Что касается требований соответствия резюме ключевым слова, они были всегда. Рекрутер работает по формальным признакам, в крупных компаниях он одновременно может работать с десятками вакансий. Он получает резюме, его задача — сравнить ключевые слова в вакансии с ключевыми словами в резюме. Совпадает — идем на следующий этап, не совпадает — не идем», — добавил эксперт.
В заключение Захаров развеял миф о том, что часть вакансий работодатели вывешивают «для галочки».
«Рекрутерам не нужно получать кучу хлама на бесполезные вакансии. Таких вакансий нет, это миф. Некая компания может разместить вакансию на редкую должность для того, чтобы посмотреть рынок, не собираясь никого приглашать на работу в данный момент, но это один случай из ста тысяч. А основные вакансии очень простые — курьеры, продавцы, проводники, водители, вывешивать их понапрасну нет смысла», — подытожил он.
Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова заявила, что обезличенная оценка соискателей может применяться в отраслях с переизбытком кандидатов, вместе с тем она может помешать оценить реальную картину на рынке труда. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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