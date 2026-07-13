Макрон призвал страны Евросоюза нарастить производство вооружений

По его словам, конфликт на Украине и риски, которые были выявлены в рамках национального стратегического обзора, показали, что «противников будут сдерживать не существующие арсеналы, а способность их производить».

«Наши предприятия в этом секторе должны привыкнуть к тому, чтобы брать на себя больше рисков... а также производить быстрее, задействовать европейские программы и финансирование», - отметил французский лидер.

Он добавил, что необходимо продолжать разработку основного боевого танка, современных средств ПВО, систем раннего оповещения, средств нанесения ударов в глубину.

Ранее Макрон заявил, что Европе необходимо создать аналог российского ракетного комплекса «Орешник», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

