«Закройте рты». Кадыров ответил на слухи о проблемах со здоровьем у Путина

По его словам, информация о том, что у российского лидера якобы проблемы со здоровьем, является «нелепой чушью и ерундой».

«Хочу вас огорчить, я недавно разговаривал с президентом, у него очень бодрый голос, командный голос, и он готов завершить спецоперацию, максимально не вредя украинскому народу и государству... лучше закройте свои рты... Дай Всевышний Аллах нашему президенту долгих лет жизни», - добавил он.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1 опроверг слухи о болезни Путина, заявив, что «вменяемые люди вряд ли могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания», сообщает RT.

