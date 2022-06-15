«Закройте рты». Кадыров ответил на слухи о проблемах со здоровьем у Путина
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что президент РФ Владимир Путин разговаривал с ним по телефону «очень бодрым командным» голосом.
По его словам, информация о том, что у российского лидера якобы проблемы со здоровьем, является «нелепой чушью и ерундой».
«Хочу вас огорчить, я недавно разговаривал с президентом, у него очень бодрый голос, командный голос, и он готов завершить спецоперацию, максимально не вредя украинскому народу и государству... лучше закройте свои рты... Дай Всевышний Аллах нашему президенту долгих лет жизни», - добавил он.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1 опроверг слухи о болезни Путина, заявив, что «вменяемые люди вряд ли могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания», сообщает RT.
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