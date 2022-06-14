Кадыров рассказал о наткнувшихся на засаду чеченцев украинских военных

По его словам, всё произошло в промзоне Северодонецка в Луганской народной республике (ЛНР), куда залетела «шикарная, мощная группа военных».

«Примерно, я думаю, что они хотели фильм снять. Залетели, как вышли из машины, потом забежали в здание. Не тут-то было. А там «Ахмат». В засаде. И как дали по ним», - написал он.

Кадыров добавил, что украинские военные убежали, едва успев погрузить в машину убитых и раненых.

Ранее Кадыров заявил, что спецоперация России на Украине должна продолжаться до тех пор, пока Запад не отменит все санкции в отношении Москвы и не извинится.

