Кадыров рассказал о наткнувшихся на засаду чеченцев украинских военных
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале рассказал о случае, когда украинские военные наткнулись на засаду бойцов чеченского подразделения «Ахмат».
По его словам, всё произошло в промзоне Северодонецка в Луганской народной республике (ЛНР), куда залетела «шикарная, мощная группа военных».
«Примерно, я думаю, что они хотели фильм снять. Залетели, как вышли из машины, потом забежали в здание. Не тут-то было. А там «Ахмат». В засаде. И как дали по ним», - написал он.
Кадыров добавил, что украинские военные убежали, едва успев погрузить в машину убитых и раненых.
Ранее Кадыров заявил, что спецоперация России на Украине должна продолжаться до тех пор, пока Запад не отменит все санкции в отношении Москвы и не извинится.
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