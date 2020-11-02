Закон об ускоренном изъятии детей собрались принять до конца 2020 года

Законопроект, ускоряющий по решению суда изъятие детей из семей, если существует угроза их жизни и здоровью, может быть принят Госдумой до конца 2020 года.

Председатель комитета нижней палаты по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева сообщила, что комитет дал положительный отзыв на законопроект, его первое чтение пройдет 25 ноября, пишут «Известия».

Авторы документа - депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас - предлагают внести изменения в статью 77 Семейного кодекса РФ, закон «О полиции», а также дополнить Гражданский процессуальный кодекс РФ новой главой 381 «Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью».