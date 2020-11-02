Закон об ускоренном изъятии детей собрались принять до конца 2020 года

Законопроект, ускоряющий по решению суда изъятие детей из семей, если существует угроза их жизни и здоровью, может быть принят Госдумой до конца 2020 года.

Председатель комитета нижней палаты по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева сообщила, что комитет дал положительный отзыв на законопроект, его первое чтение пройдет 25 ноября, пишут «Известия».

Авторы документа - депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас - предлагают внести изменения в статью 77 Семейного кодекса РФ, закон «О полиции», а также дополнить Гражданский процессуальный кодекс РФ новой главой 381 «Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью».

Работу над выявлением неблагополучных семей назвали недостаточной

Сейчас решение об отобрании ребенка из неблагополучной семьи принимается лишь после соответствующего акта органа исполнительной власти субъекта РФ либо главы муниципального образования.

Документ поддерживает правительство, однако Общественная палата просит его доработать. Против выступил и патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который ранее обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой не принимать проект в его нынешнем виде.

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в эфире НСН отметила, что следующим шагом в этом направлении должна стать реформа служба опеки и попечительства.

«Инициатива Павла Крашенинникова прекрасна. Историй о незаконных действиях или преступном бездействии опеки, которые повлекли за собой непоправимый вред физическому и психическому здоровью ребенка становится все больше. Но усложнение процедуры внесудебного изъятия ребенка не станет гарантией отсутствия злоупотреблений со стороны профильной службы - опеки и попечительства. Ее давно пора кардинально реформировать», - считает Пушкина.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДетиЗаконопроектГосдума
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