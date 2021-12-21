Законопроект об ужесточении наказания за лихачество одобрен в первом чтении

Согласно документу, более жёсткое наказание для лихачей будет предусмотрено за превышение скорости более 60 км/ч, за выезд на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного направления (кроме объезда препятствия). Речь идёт об ответственности для водителей, которые ранее уже были подвергнуты административному наказанию и лишены водительских прав за любое из аналогичных правонарушений.

В случае принятия законопроекта, штраф составит от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, либо в размере доходов осуждённого за период от года до двух лет. Также предусмотрены обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до двух лет или до двух лет тюрьмы.

Кроме того, суд может дополнить приговор запретом занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.



Ранее стало известно, что в России разрабатывают специальное приложение, с помощью которого можно будет штрафовать нарушителей ПДД на основе фото и видео, сообщает «Свободная пресса».

