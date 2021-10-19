Глава Курской области предложил увеличить штрафы за нарушения ПДД для москвичей
Губернатор Курской области Роман Старовойт предложил дать регионам РФ право самостоятельно устанавливать размер штрафов за нарушение правил дорожного движения.
«Предлагаем зафиксировать за субъектами РФ право разработки собственной системы дифференцированных штрафов за нарушение ПДД с учётом платежеспособности населения конкретного региона», - сказал чиновник.
Выступая на заседании президиума Госсовета Старовойт отметил, что в столицах штраф в 1000 рублей иногда воспринимается гражданами, как право нарушить ПДД.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин предложил ввести уголовную ответственность для пьяных водителей вместо сегодняшних лишения прав и штрафов.
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