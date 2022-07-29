Законопроект об онлайн-продаже рецептурных лекарств внесли в Госдуму
Правительство внесло в Госдуму законопроект о введении в ряде российских регионов эксперимента по онлайн-продаже рецептурных лекарственных препаратов. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.
«Устанавливается, что в рамках эксперимента его участники вправе осуществлять розничную торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту на лекарственный препарат (в том числе оформленному в форме электронного документа), дистанционным способом, включенными в перечень лекарственных препаратов и фармакотерапевтических групп лекарственных препаратов, разрешенных к реализации в рамках эксперимента, утвержденный уполномоченным федеральным органом исполнительной власти», — отмечается в пояснительной записке к проекту.
В качестве участников эксперимента определены уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, уполномоченные органы исполнительной власти в субъектах, медицинские и аптечные организации.
Отмечается, что аптечные организации при продаже лекарств дистанционно должны будут «обеспечить идентификацию личности гражданина, которому оформлен рецепт на лекарственный препарат, с личностью гражданина, которому осуществлена доставка лекарственного препарата».
Ранее в Минздраве сообщили, что эксперимент с дистанционной торговлей рецептурными лекарствами запустят в Москве, Московской и Белгородской областях, напоминает Ura.ru. Такие условия продажи препаратов будут действовать с 1 марта 2023-го по 1 марта 2026 года.
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