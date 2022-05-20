Законопроект об объединении Пенсионного фонда и ФСС внесли в Госдуму
Кабинет министров РФ внёс в Госдуму законопроект о создании в России единого фонда пенсионного и социального страхования, соответствующая информация размещена в электронной базе нижней палаты.
В правительстве отметили, что объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в Социальный фонд России позволит ускорить и улучшить получение гражданами услуг, в том числе за счёт создания единых офисов клиентского обслуживания.
Согласно законопроекту, учредителем Социального фонда выступит правительство, в состав наблюдательного совета, которому он будет подотчётен, войдут представители Госдумы, Совета Федерации, профсоюзов и работодателей.
В пояснительной записке к документу говорится, что создание единого фонда «предлагается осуществить с 1 января 2023 года».
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство намерено обсудить «большой пакет документов», позволяющих объединить в одну структуру Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.
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