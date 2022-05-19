Мишустин: Единый фонд пенсионного и соцстрахования заработает с начала 2023 года
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство намерено обсудить «большой пакет документов», позволяющих объединить в одну структуру Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС), сообщает пресс-служба кабмин.
Выступая на заседании правительства он отметил, что для этого планируется внести в действующие законы «все необходимые изменения».
«Со следующего года в России появится единый Фонд обязательного пенсионного и социального страхования», - подчеркнул премьер, отметив, что объединение ПФР и ФСС «поможет упростить выплаты людям».
Ранее Мишустин поручил Минтруду представить в кабмин график принятия актов для реализации закона о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования, сообщает RT.
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