Законопроект об абортах внесут на рассмотрение в Госдуму весной

Проект закона о прекращении предоставления услуг абортов в частных клиника могут внести в Госдуму весной 2024 года, передает РИА Новости со ссылкой на источник.

В Липецкой области частные клиники отказались от проведения абортов

По информации СМИ, сейчас законопроект находится в разработке. Отмечается, что также готовятся документы, согласно которым срок возможного прерывания беременности будет сокращен.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что за последние пять лет число абортов в России снизилось на 25%, напоминает RT. По её словам, несмотря на это цифры пока остаются «очень тревожными», однако запрещать аборты и криминализировать законодательство власти не намерены.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ЗдоровьеСемьяГосдумаАбортыЗаконопроектЖенщины

Горячие новости

Все новости

партнеры