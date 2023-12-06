Законопроект об абортах внесут на рассмотрение в Госдуму весной
Проект закона о прекращении предоставления услуг абортов в частных клиника могут внести в Госдуму весной 2024 года, передает РИА Новости со ссылкой на источник.
По информации СМИ, сейчас законопроект находится в разработке. Отмечается, что также готовятся документы, согласно которым срок возможного прерывания беременности будет сокращен.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что за последние пять лет число абортов в России снизилось на 25%, напоминает RT. По её словам, несмотря на это цифры пока остаются «очень тревожными», однако запрещать аборты и криминализировать законодательство власти не намерены.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru