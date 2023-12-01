В Липецкой области частные клиники отказались от проведения абортов

Частные клиники в Липецкой области больше не будут проводить аборты, процедуры смогут проводить только государственные учреждения, сообщила на своей странице «ВК» заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова.

По ее словам, в региональном управлении здравоохранения было подписано соответствующее соглашение, которое позволит сохранить больше жизней, а также повысить рождаемость в регионе.