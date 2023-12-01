В Липецкой области частные клиники отказались от проведения абортов

Частные клиники в Липецкой области больше не будут проводить аборты, процедуры смогут проводить только государственные учреждения, сообщила на своей странице «ВК» заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова.

По ее словам, в региональном управлении здравоохранения было подписано соответствующее соглашение, которое позволит сохранить больше жизней, а также повысить рождаемость в регионе.

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Ранее сообщалось, что депутаты заксобрания Нижегородской области направят в Госдуму проект изменений в федеральный закон об основах охраны здоровья, предусматривающий запрет частным клиникам проводить аборты. В пояснительной записке говорится, что в частных клиниках не соблюдается «неделя тишины» и не проводится консультирование женщин психологом, юристом и соцработниками.

Если в России запретят проводить аборты в частных клиниках, то женщины начнут ездить за границу для этой процедуры, заявил глава Лиги защитников пациентов Александр Саверский «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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