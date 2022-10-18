Законопроект о заморозке накопительной части пенсий приняли в первом чтении

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении правительственный законопроект, согласно которому заморозка накопительной части пенсий будет продлена до 2025 года, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

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В финансово-экономическом обосновании говорится, что при реализации законопроекта трансферт из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда РФ уменьшится на 925,9 млрд рублей.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что накопительную часть пенсии жизненно необходимо разморозить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаПенсионерыЗаконопроектПенсия
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