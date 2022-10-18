Законопроект о заморозке накопительной части пенсий приняли в первом чтении

В финансово-экономическом обосновании говорится, что при реализации законопроекта трансферт из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда РФ уменьшится на 925,9 млрд рублей.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что накопительную часть пенсии жизненно необходимо разморозить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».