Законопроект о вооружении Росгвардии тяжелой техникой внесли в Госдуму

В пояснительной записке говорится, что уже стоящие на вооружении Росгвардии транспортные самолёты, боевые вертолёты и бронетранспортеры определены, как «боевая техника». При этом понятие «военная техника» формально более широкое.

Авторы отмечают, что принятие нового законопроекта позволит привести действующие нормы закона «О войсках национальной гвардии» «в соответствие с реальностью», а также устранить формальные пробелов в праве.

Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что что в распоряжении службы появятся тяжелые вооружения и танки, этот вопрос уже обсуждался с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

