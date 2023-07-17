Законопроект о вооружении Росгвардии тяжелой техникой внесли в Госдуму
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, глава комитета по обороне Андрей Картаполов и глава комитета по безопасности Василий Пискарёв внесли на рассмотрение в парламент законопроект, предусматривающий вооружение Росгвардии тяжёлой техникой.
В пояснительной записке говорится, что уже стоящие на вооружении Росгвардии транспортные самолёты, боевые вертолёты и бронетранспортеры определены, как «боевая техника». При этом понятие «военная техника» формально более широкое.
Авторы отмечают, что принятие нового законопроекта позволит привести действующие нормы закона «О войсках национальной гвардии» «в соответствие с реальностью», а также устранить формальные пробелов в праве.
Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что что в распоряжении службы появятся тяжелые вооружения и танки, этот вопрос уже обсуждался с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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