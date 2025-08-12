Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с менингококковой инфекцией

Ситуацию с менингококковой инфекцией в России стабилизировали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

Как отметили в пресс-службе ведомства, обстановка стабилизирована после проведения комплекса профилактических мероприятий.

«За последнюю неделю в стране зарегистрировано всего два случая», - говорится в сообщении.

Федеральная служба указала, что в течение года групповые очаги заболеваемости регистрировали в основном среди трудовых мигрантов. Своевременные противоэпидемические мероприятия позволили не допустить широкого распространения инфекции, очаги ликвидировали в максимально короткие сроки. Кроме того, Роспотребнадзор указал, что циклические подъемы заболеваемости возникают в среднем через длительные периоды в 10-30 лет, отдельные случаи среди маленьких детей и взрослых фиксируют ежегодно.

Между тем в РФ начали клинические испытания новой вакцины от менингококка, сообщает РЕН ТВ. Запустить ее в массовое производство планируют в 2027 году.

