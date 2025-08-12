Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с менингококковой инфекцией
Ситуацию с менингококковой инфекцией в России стабилизировали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.
Как отметили в пресс-службе ведомства, обстановка стабилизирована после проведения комплекса профилактических мероприятий.
«За последнюю неделю в стране зарегистрировано всего два случая», - говорится в сообщении.
Федеральная служба указала, что в течение года групповые очаги заболеваемости регистрировали в основном среди трудовых мигрантов. Своевременные противоэпидемические мероприятия позволили не допустить широкого распространения инфекции, очаги ликвидировали в максимально короткие сроки. Кроме того, Роспотребнадзор указал, что циклические подъемы заболеваемости возникают в среднем через длительные периоды в 10-30 лет, отдельные случаи среди маленьких детей и взрослых фиксируют ежегодно.
Между тем в РФ начали клинические испытания новой вакцины от менингококка, сообщает РЕН ТВ. Запустить ее в массовое производство планируют в 2027 году.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Подологи смогут «разгрузить» ортопедов и хирургов
- Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с менингококковой инфекцией
- СМИ назвали саммит Путина и Трампа на Аляске победой Москвы
- Возвращение российских военных на юг Сирии назвали «заманухой» Эрдогана
- Глава Ставрополя рассказал о повреждениях после атаки дронов
- В Подмосковье предотвратили теракт с подрывом авто и убийством военного
- В Ульяновской и Белгородской областях сбили четыре беспилотника
- Психолог рассказала, кому опасно посещать хоррор-квесты
- Делегация РФ во главе с Володиным посетит Пхеньян
- В Кузбассе самолет-амфибия совершил жесткую посадку в акватории реки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru